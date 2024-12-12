فليك يكرس العقدة.. برشلونة يفوز على دورتموند في مباراة الأهداف الخمسة

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 00:01

كتب : FilGoal

احتفال لامين يامال مع رافينيا بالهدف مع برشلونة ضد ريال مدريد

واصل هانز فليك انتصاراته على بروسيا دورتموند في كل المواجهات التي جمعته ضد الفريق الأصفر والأسود.

وقاد فليك برشلونة للفوز على دورتموند 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف برشلونة: رافينيا وفيران توريس (هدفين).

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فيما أحرز سيرهو جيراسي هدفي بروسيا دورتموند.

هانز فليك حقق الفوز السادس من أصل 6 مباريات خاضها كمدرب ضد دورتموند، منهم 5 مباريات رفقة بايرن ميونيخ ومباراة رفقة برشلونة.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 15 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول متصدر الترتيب برصيد 18 نقطة.

فيما توقف رصيد دورتموند عند 12 نقطة في المركز التاسع.

ويتبقى لبرشلونة مباراتين ضد بنفيكا وأتالانتا.

فيما سيلعب دورتموند ضد بولونيا وشاختار دونيتسك.

وصف المباراة

بدأ برشلونة المباراة بضغط هجومي على مرمى دورتموند بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وأرسل أليخاندرو بالدي عرضية خطيرة داخل منطقة جواء دورتموند لكنها لم تجد أي متابع.

وألغى حكم المباراة هدفا سجله جيراسي مهاجم دورتموند قبل نهاية الشوط الأول بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني برشلونة الهدف الأول عن طريقة هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة بينية عن طريق داني أولمو تجاه رافينيا الذي سدد كرة متقنة سكنت الشباك في الدقيقة 54.

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وأدرك دورتموند التعادل بعدما حصل على ركلة جزاء نفيذ ناجح لركلة الجزاء نفذها سيهرو جيراسي بتسديدة أرضية قوية سكنت الشباك في الدقيقة 60.

ونجح فيران توريس في تسجيل الهدف الثاني لنادي برشلونة بعد متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 76.

وعاد جيراسي ليسجل هدف التعادل لدورتموند بعد تمريرة متقنة من وسط الملهب تجاه باسكال جروس الذي مررها لزميله سيهرو جيراسي الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك الخالية في الدقيقة 78.

لكن فيران توريس رفض خروج برشلونة بنتيجة غير الفوز وسجل الهدف الثالث بعد تسديدة يمنية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 85.

وكاد جيراسي أن يسجل الهدف الثالث لدورتموند لولا أن رأسيته علت مرمى برشلونة في الدقائق الأخيرة.

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بنفيكا × بولونيا

في المقابل انتهت مباراة بنفيكا ضد بولونيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الفوز رفع رصيد بنفيكا إلى النقطة العاشرة في المركز 15.

فيما وصل رصيد بولونيا إلى نقطتين في المركز الـ33.

بنفيكا يتبقى له مباراتين ضد برشلونة ويوفنتوس.

فيما سيلعب بولونيا أمام دورتموند وسبورتنج لشبونة.

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