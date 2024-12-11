يوفنتوس يزيد معاناة مانشستر سيتي ويسقطه بهدفين في دوري أبطال أوروبا

سقط مانشستر سيتي الإنجليزي مجددًا في دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي يوفنتوس دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 53، قبل أن يضيف ويستون ماكيني الهدف الثاني في الدقيقة 75.

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بتلك النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ13 بعدما حقق فوزه الثالث، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 8 نقاط في المركز 22 متساويا في النقاط مع أيندهوفن الهولندي ودينامو زغرب ولكلاهما نفس رصيد مان سيتي.

ويلتقي مانشستر سيتي في الجولتين المقبلتين أمام باريس سان جيرمان يوم 22 يناير، وكلوب بروج يوم 29 يناير.

أما يوفنتوس فيواجه كلوب بروج يوم 21 يناير، وبنفيكا يوم 29 يناير.

وفشل مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا في الفوز الذي لم يتحقق سوى في مباراة وحيدة في آخر 10 مباريات بكافة البطولات.

كما فشل مانشستر سيتي في الفوز للمباراة للمباراة الثالثة على التوالي في دوري الأبطال بعد الخسارة أمام سبورتنج لشبونة 4-1، وتعادل أمام فينورد 3-3، وأخيرًا الخسارة أمام يوفنتوس 2-0.

ميلان × ريد ستار بلجراد

كما حقق ميلان الفوز على حساب ريد ستار بلجراد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن الجولة ذاتها.

سجلي هدفي ميلان رافائيل لياو في الدقيقة 42، وتامي أبراهام في الدقيقة 88، فيما سجل هدف الضيوف نيمانيا رادونيتش في الدقيقة 67.

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بتلك النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ12، فيما توقف رصيد ريد ستار عند 3 نقاط من فوز وحيد و5 هزائم في المركز 31.

ويواجه ميلان في الجولتين المقبلتين جيرونا ودينامو زغرب.