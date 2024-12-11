رونالدو: حلم البرتغال أصبح حقيقة.. ومونديال السعودية سيكون تاريخيا

وصف كريستيانو رونالدو حصول بلاده البرتغال على تنظيم كأس العالم 2030 بالحلم الذي تحول إلى حقيقة.

وأعلن فيفا منح ملف دول المغرب وإسبانيا والبرتغال على حق استضافة كأس العالم 2030.

بينما حصلت المملكة العربية السعودية على حق استضافة كأس العالم 2034 بالتزكية بعد ترشحها وحدها لاستضافة البطولة.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر منصة إكس: "الحلم أصبح حقيقة. البرتغال ستستضيف كأس العالم 2023 وتجعلنا نشعر بالفخر".

وفي تغريدة أخرى كتب "أبارك أيضا لجميع أصدقائي في السعودية ، أعرف مدى فخركم جميعا اليوم. متأكد أن كأس العالم 2034 ستكون تاريخية".

السعودية ستكون أول دولة تستضيف كأس العالم بنظامه الجديد الموسع بمشاركة 48 منتخبا.

بينما مونديال 2026 تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، فيما تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب بطولة كأس العالم 2030.