كأس إنتركونتيننتال - روندون: مواجهة الأهلي ستكون صعبة.. وحققنا هدفنا ضد بوتافوجو

يرى سالومون روندون مهاجم باتشوكا المكسيكي أن مواجهة الأهلي ستكون صعبة.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا يوم السبت المقبل في كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال 2024.

وتغلب باتشوكا على بوتافوجو بثلاثة أهداف دون مقابل في دربي الأمريكيتين ونجح روندون في تسجيل الهدف الثالث.

وقال سالومون روندون مهاجم باتشوكا عبر قناة الكاس القطرية:

"سعيد جدا بالفوز على بوتافوجو، هدفنا كان الانتصار والعبور للدور التالي في كأس إنتركونتيننتال".

وشدد "مواجهة الأهلي ستكون صعبة جدا في كأس التحدي، لكنني سعيد جدا بإمتاع جماهير باتشوكا بالنتيجة ضد بوتافوجو".

وسبق وأن لعب روندون لأندية لاس بالماس ووست بروميتش ونيوكاسل وإيفرتون.

وخاض روندون 115 مباراة بقميص منتخب فنزويلا ونجح في تسجيل 45 هدفا.

وفاز باتشوكا على بوتافوجو بثلاثة أهداف دون مقابل.

أما الأهلي فتأهل بعد الفوز على حساب العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل في كأس القارات الثلاث.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.