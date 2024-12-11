كأس إنتركونتيننتال - لاعب بوتافوجو: تأثرنا بإرهاق الرحلة الطويلة

يرى كارلوس إدواردو مدافع بوتافوجو البرازيلي أن فريقه قد تأثر بإرهاق رحلة السفر الطويلة إلى قطر.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا يوم السبت المقبل في كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال 2024.

وفاز باتشوكا على بوتافوجو بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال كارلوس إدواردو لاعب بوتافوجو عبر قناة الكاس القطرية: "تعرضنا للإرهاق بسبب الرحلة الطويلة إلى قطر".

وتابع "وصلنا متأخرا للدوحة مما أثر على الفريق بعد موسم شاق خضنا فيه حوالي 70 مباراة".

واختتم كارلوس إدواردو تصريحاته "بالرغم من ذلك هو موسم استثنائي بعدما حصدنا لقبي الدوري البرازيلي وكأس كوبا ليبرتادوريس".

أما الأهلي فتأهل بعد الفوز على حساب العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل في كأس القارات الثلاث.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.