أبطال أوروبا - أتليتكو يطيح بـ سلوفان رسميا.. وليل يؤمن مركزه ضمن الثمانية الأوائل

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 22:28

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد

أطاح أتليتكو مدريد بآخر آمال سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وأقصاه رسميا من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وحقق أتليتكو الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة السادسة بالمباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

سجل ثلاثية أتليتكو جوليان ألفاريز في الدقيقة 16، وأنطوان جريزمان هدفين في الدقيقتين 42، و57.

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وأحرز دافيد ستريليتس هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 51.

رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، نفس رصيد بايرن ميونيخ الذي يسبقه في جدول الترتيب.

وتأكد عدم عبور سلوفان براتيسلافا للمرحلة الأولى بعد خسارته المباراة السادسة ليقبع في ذيل الترتيب متلقيا 21 هدفا وسجل 5 أهداف فقط.

ويعد براتيسلافا هو ثاني فريق يفقد أمله رسميا في العبور إلى الدور التالي بعد لايبزيج الألماني.

وفي مباراة أخرى، حقق ليل الفرنسي فوزًا صعبا على حساب شتورم جراتس النمساوي بنتيجة 3-2 الذي أقيم على ملعب بيار موروا في فرنسا.

تقدم ليل عن طريق المغربي أسامة الصحراوي في الدقيقة 38.

وشهد الوقت بدل الضائع في الشوط الأول إثارة كبيرة، بعد تسجيل ميتشيل باكير الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 45+2، قبل أن يقلص أوتار كيتيشفيلي الفارق للضيوف في الدقيقة 45+4.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل ميكا بيريث هدف التعادل للفريق النمساوي.

وقبل النهاية بـ9 دقائق نجح هكون أرنار هارالدسون في تسجيل هدف الفوز لـ ليل لتنتهي المباراة بفوز بطل فرنسا.

وارتقى ليل للمركز الثامن برصيد 13 نقطة متساويا الفرق أصحاب المراكز من الثاني حتى الثامن بنفس الرصيد.. يمكنك الإطلاع على ترتيب دوري الأبطال بالضغط هنا

أما شتورم جراتس فبقي في المركز الـ30 برصيد 3 نقاط.

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