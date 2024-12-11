كأس الرابطة - البنك يكتسح سيراميكا بخماسية.. وبتروجت يحقق فوزه الأول

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 22:20

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

اكتسح البنك الأهلي مستضيفه سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة بنتيجة 5-0 في الجولة الأولى من النسخة الرابعة.

فيما حقق بتروجت الفوز الأول في مشاركته الأولى بنتيجة 1-0 على مودرن سبورت.

وفي استاد المقاولون العرب انقلبت الأوضاع ضد حامل لقب آخر نسختين بعد طرد إسلام عيسى بعد ضرب إسحاق يعقوب بالمرفق بدون كرة في الدقيقة 26.

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واستغل البنك النقص العددي سريعا وتقدم بالهدف الأول عن طريق أسامة فيصل في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني سجل ياو أنور الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وأضاف أسامة فيصل الهدف الثالث في اللقاء والثاني في الدقيقة 76، ثم تبعه أنور بهدف جديد بعد دقيقتين لتصبح النتيجة 4-0.

واختتم محمد هلال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أهداف اللقاء ودوّن الخماسية في رصيد البنك الذي تصدر المجموعة الثانية مبكرا.

وفي استاد السلام انتظر بتروجت مشاركة البديل إسماعيل بامبا في بداية الشوط الثاني من أجل خطف الفوز.

وسجل الإيفواري برأسية في الدقيقة 61 هدف التقدم والفوز على حساب مودرن سبورت.

الفوز عادل رصيد بتروجت مع الجونة في المجموعة الأولى والتي تضم أيضا الزمالك وسموحة.

بتروجت سيراميكا كليوباترا البنك الأهلي مودرن سبورت
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