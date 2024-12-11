انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (3)-(0) موناكو.. نهاية المباراة

يستضيف أرسنال فريق موناكو ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط بينما موناكو بنفس الرصيد لكن في المركز الثالث عشر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

-------------------------

نهاية المباراة

ق88 جوووول هافرتز يسجل الثالث

ق78 جووووول ساكا مجددا

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34 جووووول ساكا يتقدم لأرسنال

ق25 هدف محقق يضيع من جيسوس

انطلاق المباراة