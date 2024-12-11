كأس إنتركونتيننتال - مدرب باتشوكا: جمهور الأهلي لن يمثل الضغط علينا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 21:48

كتب : FilGoal

جييرمو ألمادا - المدير الفني فريق باتشوكا

كشف جييريمو ألمادا المدير الفني لـ باتشوكا المكسيكي أن جمهور الأهلي لن يمثل ضغطا على فريقه في كأس التحدي.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا يوم السبت المقبل في كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال 2024.

وقال المدير الفني لـ باتشوكا المكسيكي عبر بي إن سبورتس 2: "واجهنا منافسا قويا جدا يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين واستحققنا الفوز أمام منافس صعب، وسعداء وراضون بالمباراة".

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وأضاف "التفكير في ريال مدريد؟ نسير خطوة بخطوة وعلينا أن نفكر في مباراة الأهلي أولا وإذا فزنا حينها سنفكر في ريال مدريد".

وأكمل "جمهور الأهلي لن يمثل الضغط علينا وستكون الأجواء أفضل، ونعلم أن الأهلي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة وسنستمتع بذلك".

وفاز باتشوكا على بوتافوجو بثلاثة أهداف دون مقابل.

أما الأهلي فتأهل بعد الفوز على حساب العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل في كأس القارات الثلاث.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

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