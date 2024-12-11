انتهت في أبطال أوروبا - يوفنتوس (2)-(0) مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس الإيطالي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ 20 برصيد 8 نقاط، فيما يحتل يوفنتوس المركز الـ 22 بنفس الرصيد.

----------------------

نهاية المباراة بفوز يوفنتوس 2-0 أمام مانشستر سيتي.

ق 87.. نونيز بدلا من جريليش في تبديل آخر لمانشستر سيتي.

ق 79.. تبديل ليوفنتوس بنزول سافينيو بدلا من دوكو.

ق 75.. جوووووول الهدف الثاني للبديل ويستون ماكيني بتصويبة قوية بعد تمريرة سحرية للبديل الآخر تيموثي ويا.

ق 69.. تبديلان ليوفنتوس بنزول تيموثي ويا وويستون ماكيني، بدلا من كونسيساو وتورام

ق 68.. تسديدة قوية من جوندوجان ولكن حارس يوفنتوس ميشيل دي جريجوريو يتصدى ويحول الكرة إلى ركنية.

ق 66.. محاولة من مانشستر سيتي.. تسديدة من كيفين دي بروين تمر بجوار القائم.

ق 53.. جوووووول فلاهوفيتش يسجل الهدف الأول ليوفنتوس من رأسية رائعة، حاول إديرسون التصدى لها ولكن الكرة عبرت خط المرمى.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 40.. حارس يوفنتوس ميشيل دي جريجوريو يتألق وينقذ الكرة في انفراد كامل لـ هالاند.

ق 20.. تسديدة قوية من كنان يلدز مرت بجوار القائم الأيسر لإديرسون بقليل.

بداية المباراة