انتهت في أبطال أوروبا - يوفنتوس (2)-(0) مانشستر سيتي

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 21:38

كتب : FilGoal

يوفنتوس أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس الإيطالي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ 20 برصيد 8 نقاط، فيما يحتل يوفنتوس المركز الـ 22 بنفس الرصيد.

أخبار متعلقة:
التشكيل - فلاهوفيتش في هجوم يوفنتوس.. وهالاند يقود مانشستر سيتي تشكيل برشلونة - ثلاثي هجومي أمام دورتموند.. وبيدري أساسي تشكيل أرسنال - أرتيتا يجري 4 تبديلات لمواجهة موناكو في دوري الأبطال

----------------------

نهاية المباراة بفوز يوفنتوس 2-0 أمام مانشستر سيتي.

ق 87.. نونيز بدلا من جريليش في تبديل آخر لمانشستر سيتي.

ق 79.. تبديل ليوفنتوس بنزول سافينيو بدلا من دوكو.

ق 75.. جوووووول الهدف الثاني للبديل ويستون ماكيني بتصويبة قوية بعد تمريرة سحرية للبديل الآخر تيموثي ويا.

ق 69.. تبديلان ليوفنتوس بنزول تيموثي ويا وويستون ماكيني، بدلا من كونسيساو وتورام

ق 68.. تسديدة قوية من جوندوجان ولكن حارس يوفنتوس ميشيل دي جريجوريو يتصدى ويحول الكرة إلى ركنية.

ق 66.. محاولة من مانشستر سيتي.. تسديدة من كيفين دي بروين تمر بجوار القائم.

ق 53.. جوووووول فلاهوفيتش يسجل الهدف الأول ليوفنتوس من رأسية رائعة، حاول إديرسون التصدى لها ولكن الكرة عبرت خط المرمى.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 40.. حارس يوفنتوس ميشيل دي جريجوريو يتألق وينقذ الكرة في انفراد كامل لـ هالاند.

ق 20.. تسديدة قوية من كنان يلدز مرت بجوار القائم الأيسر لإديرسون بقليل.

بداية المباراة

مانشستر سيتي يوفنتوس دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
جوارديولا: المستقبل لـ يوفنتوس.. وهذا ما نفتقده موتا: لعبنا بالقلب والروح وكذلك العقل أمام مانشستر سيتي.. وماكيني يمكنه فعل كل شيء ترتيب أبطال أوروبا - تقدم برشلونة وخسارة إنتر.. واستمرار تراجع مانشستر سيتي فليك: نستهدف التأهل المباشر لثمن النهائي. وهذا أكثر شيء أعجبني أمام دورتموند أولمو: ألحقنا بـ دورتموند الهزيمة الأولى على ملعبه أمام جماهير استثنائية أرسنال يهزم موناكو بثلاثية ويواصل التقدم في دوري أبطال أوروبا فليك يكرس العقدة.. برشلونة يفوز على دورتموند في مباراة الأهداف الخمسة يوفنتوس يزيد معاناة مانشستر سيتي ويسقطه بهدفين في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
مدرب الترجي: نعوّل على روح المجموعة لتخطي غياب ساس ضد بيراميدز 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: مولودية الجزائر يرفض التخلي عن باتريس بوميل 32 دقيقة | الوطن العربي
ناد فرنسي في مفاوضات متقدمة مع زياش.. وعقبة وحيدة ساعة | ميركاتو
سالم الدوسري مهدد بالغياب عن كأس الخليج ساعة | سعودي في الجول
كرة طائرة - الأهلي يخسر من سيفيتانوفا الإيطالي ويودع مونديال الأندية ساعة | كرة طائرة
إنتركونتيننتال - رئيس باتشوكا: جماهير الأهلي يريدون رد الاعتبار.. ونتطلع لضم لاعبين عرب في المستقبل 2 ساعة | الكرة المصرية
إنتركونتيننتال - وسام أبو علي: باتشوكا ليس خصما سهلا.. ومتعطش للمشاركة في هذه المواعيد الكبرى 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 14ديسمبر - الأهلي يواجه باتشوكا.. وبيراميدز أمام الترجي وليفربول وريال مدريد 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة