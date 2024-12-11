إنتركونتيننتال - لاعب باتشوكا: سعيد بمواجهة زملائي المغاربة في الأهلي

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 21:29

كتب : FilGoal

أسامة إدريسي لاعب باتشوكا

عبر المغربي أسامة إدريسي لاعب باتشوكا المكسيكي عن سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وسجل أسامة إدريسي الهدف الأول في ثلاثية باتشوكا أمام بوتافوجو في ديربي الأمريكتين.

وقال إدريسي في تصريحات لـ بي ان سبورتس: "سعيد بتمثيل المغرب ونادي باتشوكا وأن أقابل زملائي المغاربة الذين يلعبون مع الأهلي".

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ويضم الأهلي 3 لاعبين مغاربة بين صفوفه وهم رضا سليم، ويحيى عطية الله، وأشرف داري.

وبسؤاله عن إمكانية مواجهة ريال مدريد، رد: "المباراة القادمة صعبة ونلتقي أمام الأهلي بطل إفريقيا وهو منافس صعب".

وحقق باتشوكا المكسيكي الفوز بثلاثية نظيفة على حساب بوتافوجو في المباراة التي أقيمت على ملعب 974 في قطر ليتأهل لنصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

وتأهل باتشوكا لمواجهة الأهلي في نصف نهائي إنتركونتيننتال يوم السبت المقبل.

ويلتقي الفائز من الأهلي وباتشوكا إلى نهائي إنتركونتيننتال أمام ريال مدريد يوم الأربعاء 18 ديسمبر.

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