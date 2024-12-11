التشكيل - فلاهوفيتش في هجوم يوفنتوس.. وهالاند يقود مانشستر سيتي

يقود دوشان فلاهوفيتش هجوم يوفنتوس فيما يبدأ إرلينج هالاند في هجوم مانشستر سيتي في الجولة السادسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي ضيفا على يوفنتوس في ملعب أليانز أرينا في العاشرة مساء.

وجاء تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجريو

الدفاع: دانيلو – فيدريكو جاتي – بيير كالولو – نيكولو سافونا

الوسط: خيفيرين تورام – مانويل لوكاتيلي – تيون كوبمينيرس

الهجوم: كينان يلديز – دوشان فلاهوفيتش – فرانسيسكو كونسيساو

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ريكو لويس - كايل ووكر - روبن دياش - يوشكو جفارديول

الوسط: إلكاي جوندوجان - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا

الهجوم: جيريمي دوكو - إرلينج هالاند - جاك جريليش

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ 20 برصيد 8 نقاط، فيما يحتل يوفنتوس المركز الـ 22 بنفس الرصيد.