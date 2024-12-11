كأس إنتركونتيننتال - مدرب بوتافوجو: لن أقدم أعذار.. باتشوكا كان الأفضل

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 21:13

كتب : FilGoal

البرتغالي أرتور خورخي مدرب بوتافوجو البرازيلي

رفض البرتغالي أرتور خورخي المدير الفني لـ بوتافوجو البرازيلي تقديم أي أعذار بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين.

وحقق باتشوكا المكسيكي الفوز بثلاثية نظيفة على حساب بوتافوجو في المباراة التي أقيمت على ملعب 974 في قطر ليتأهل لنصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

وقال مدرب بوتافوجو في تصريحات لـ بي ان سبورتس: "لا يجب أن نقدم أي أعذار، باتشوكا كان أفضل وقدم أداءً أفضل منا في المباراة".

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وأضاف "أتينا إلى هنا لنحقق نتيجة إيجابية، ولم تعكس تلك النتيجة الموسم الذي قدمناه، مواجهتنا أمام باتشوكا كان من أهم المباريات في مسيرة بوتافوجو".

وأتم "علينا أن نحاول استيعاب ما حدث اليوم ونركز على النجاحات التي حققناها بالفوز كأس كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي".

وحقق بوتافوجو كأس كوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه على حساب أتليتكو مينيرو، وكذلك حقق لقب الدوري البرازيلي لأول مرة من 29 عاما.

وتأهل باتشوكا لمواجهة الأهلي في نصف نهائي إنتركونتيننتال يوم السبت المقبل.

ويلتقي الفائز من الأهلي وباتشوكا إلى نهائي إنتركونتيننتال أمام ريال مدريد يوم الأربعاء 18 ديسمبر.

باتشوكا بوتافوجو إنتركونتيننتال أرتور خورخي
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