كأس إنتركونتيننتال - للثأر من 2008.. الأهلي يواجه باتشوكا بعد تغلبه على بوتافوجو

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 21:05

كتب : محمد سمير

فريق باتشوكا

حسم فريق باتشوكا لقب دربي الأمريكيتين بعد التغلب على بوتافوجو البرازيلي.

وتغلب باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويصعد باتشوكا لمواجهة الأهلي على كأس التحدي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

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وتقام المواجهة المقبلة بين الأهلي وباتشوكا في تمام السابعة من مساء على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتأهل الفائز بتلك المواجهة ليلاقي ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.

وسبق وأن واجه الأهلي فريق باتشوكا يوم 13 ديسمبر من عام 2008 في كأس العالم للأندية وفاز الفريق المكسيكي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف باتشوكا كل من المغربي أسامة الإدريسي ونيلسون ديوسا واختتم سالومون روندون التسجيل.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي في شوط ممل ظهر فيه تحفظ الجانبين.

وباغت مونتيل لاعب باتشوكا دفاعات بوتافوجو في الدقيقة السابعة لكن مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وافتتح المغربي أسامة الإدريسي التسجيل في الدقيقة 50 بعد مهاراة فردية رائعة.

ونجح نيلسون ديوسا في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 66 بعد عشر دقائق من المشاركة.

بينما قتل سالومون روندون المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 80 من صناعة الإدريسي.

الثأر من 2008

لعب الأهلي أمام باتشوكا في كأس العالم للأندية يوم 13 ديسمبر 2008.

وحول باتشوكا تأخره بهدفين دون مقابل أمام الأهلي للفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وخاض الأهلي نسخة 2008 تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

ويسعى الأهلي للثأر من نسخة 2008 وتخطي باتشوكا لمواجهة ريال مدريد في النهائي.

باتشوكا كأس إنتركونتيننتال دربي الأمريكيتين
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