تشكيل برشلونة - ثلاثي هجومي أمام دورتموند.. وبيدري أساسي

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 21:05

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

يعتمد هانس فليك مدرب برشلونة على الثلاثي لامين يامال ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي في قيادة هجوم فريقه أمام بروسيا دورتموند.

ويلعب برشلونة أمام دورتموند بعد قليل ضمن الجولة السادسة من دوري ابطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

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الحارس: إنياكي بينيا.

الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إنيجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي.

الوسط: بيدري – مارك كاسادو – داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوسكي – رافينيا.

ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة متفوقا على دورتموند بفارق الأهداف.

برشلونة دوري أبطال أوروبا
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