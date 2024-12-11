تشكيل أرسنال - أرتيتا يجري 4 تبديلات لمواجهة موناكو في دوري الأبطال

أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، 4 تبديلات في تشكيل الجانرز قبل مواجهة موناكو في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، على ملعب الإمارات في لندن.

واستمر توماس بارتي في مركز الظهير الأيمن في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق.

ودخل لويس سكيلي أساسيا في تشكيل الجانرز، حيث يعد أصغر لاعب يخوض مباراة مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا بعمر 18 سنة و76 يوما، منذ ألكس تشامبرلين في سبتمبر 2011 حين خاض مواجهة أوليمبياكوس وكان عمره وقتها 18 عاما و44 يوما.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: توماس بارتي - وليم ساليبا - كيوير - لويس سكيلي

الوسط: ديكلان رايس - ميكيل ميرينو - مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيللي - جابريل خيسوس

ويبدأ لويس سكيلي بدلا من تيمبر، وأيضا ميكيل ميرينو بدلا من جورجينيو، بالإضافة للدفع بـ مارتينيللي وخيسوس، بدلا من ليناردو تروسار وكاي هافيرتز.

ويحتل أرسنال المركز الـ12 برصيد 10 نقاط من 3 فوز وتعادل وهزيمة، فيما يعادله موناكو في النقاط العشر ولكن يحل في المركز الـ13 لفارق الأهداف.

فوز أي فريق منهما في مباراة اليوم سيدفع به لـ13 نقطة متساويا مع الفرق من المركز الثاني حتى الخامس والذين يتساوون بـ13 نقطة.

ويلتقي أرسنال في الجولتين المقبلتين أمام دينامو زغرب، وجيرونا، فيما يواجه موناكو فريقي أستون فيلا، وإنتر في آخر جولتين.