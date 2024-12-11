كأس إنتركونتيننتال - موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا والقناة الناقلة
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 20:53
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لخوض منافسات كأس التحدي أمام فريق باتشوكا المكسيكي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.
وكان باتشوكا المكسيكي قد تغلب على بوتافوجو البرازيلي في دربي الأمريكيتين.
وفاز باتشوكا على بوتافوجو بثلاثة أهداف دون مقابل.
أما الأهلي فتأهل بعد الفوز على حساب العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل في كأس القارات الثلاث.
ويصعد الفائز من تلك المباراة لمواجهة ريال مدريد في النهائي يوم 18 ديسمبر.
موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا
تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.
ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.
وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.
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