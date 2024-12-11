تقرير: جراهام بوتر لا يمانع تدريب وست هام

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 19:54

كتب : FilGoal

جراهام بوتر مدرب تشيلسي

رحب جراهام بوتر بفكرة تولي تدريب وست هام حال إقالة جوليان لوبيتيجي من منصبه.

ويعاني وست هام من تراجع في النتائج خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وبحسب موقع "talksport" فإن جراهام بوتر منفتح على فكرة تدريب ويست هام بشكلٍ مؤقت حتى نهاية الموسم في حال إقالة لوبوتيجي.

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وعلى الرغم من مرور ما يقرب من عامين من إقالته من تدريب تشيلسي لكن جراهام بوتر لم يتعاقد مع أي ناد حتى الآن.

ووقع بوتر على عقد مع تشيلسي لتدريب الفريق في عام 2022 لخمس سنوات لكن تمت إقالته لسوء النتائج بعد سبعة أشهر فقط.

وقاد بوتر تشيلسي في 31 مباراة فاز في 12 لقاء وهُزم في 11 وتعادل 8 مرات.

وسجل تشيلسي معه 33 هدفا واستقبل 31 آخرين.

وسبق لبوتر خوض تجربة تدريبية جيدة مع برايتون قبل الانتقال لتدريب تشيلسي الذي لم يكتب له النجاح معه.

ويحتل وست هام المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

وخسر وست هام 7 مباريات منذ بداية الموسم وتعادل 3 مرات وفاز في 5.

وإجمالا قاد لوبيتيجي في 17 مباراة وفاز في 6 وتعادل في 3 وخسر 8 مباريات.

الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد جراهام بوتر
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