طبيب الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة أحمد عادل عبد المنعم

أعلن مجدي الباز طبيب الإسماعيلي تفاصيل إصابة أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق.

وخرح عادل في نهاية الشوط الأول متأثرا بالإصابة وعوضه كمال السيد.

وقال طبيب الفريق للمركز الإعلامي للإسماعيلي: "يعاني أحمد عادل من شد في العضلة الضامة اليمني".

وأضاف "سيخضع لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب".

وبدأ حرس الحدود مشواره في كأس الرابطة المصرية بالفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المجموعة الرابعة.

وتصدر حرس الحدود الترتيب مبكرا في انتظار نتيجة مباراة بيراميدز والاتحاد والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

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الركنيات هي كلمة السر 👌🔥 أهداف فوز حرس الحدود على الإسماعيلي 2-1 في بطولة كأس الرابطة #ONTime_Sports pic.twitter.com/Hqwi7AhkyF — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 11, 2024

وتقدم الدراويش أولا عن طريق مروان حمدي الذي سدد كرة بعد عرضية تصدى لها الحارس ثم تابعها بسهولة في الشباك في الدقيقة 10.

ورد الحرس جاء سريعا، عرضية من فوزي الحناوي ورأسية عبد الرحمن جودة تسكن الشباك في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 33 سجل إبراهيم عبد الحكيم الهدف الثاني مستفيدا من غياب الرقابة بعد عرضية محمد مجلي.