الشناوي: لا نفكر في مواجهة ريال مدريد ولا نستبق الأحداث.. ورسالة لجماهير الأهلي

شدد محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي على عدم استباق الأحداث وعدم التفكير في مواجهة ريال مدريد المحتملة.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات كأس التحدي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ويصعد المتأهل من المباراة إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري.

وقال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عبر صفحة النادي الرسمية: "كأس التحدي ببطولة إنتركونتيننتال هي بالفعل تحد خاص للاعبين، وسنبذل أقصى جهد من أجل الفوز وإضافتها لسجل بطولات النادي وإسعاد الجماهير".

وشدد "اللاعبون يكتبون تاريخا كبيرا لأنفسهم من خلال المشاركة في كأس إنتركونتيننتال، فالأجواء التنافسية مختلفة".

وتابع "الحضور الجماهيري الكبير يضفي حماسا كبيرا ويزيد من دوافع اللاعبين وحماسهم".

أما عن الاستعداد بخوض أكثر من بطولة أوضح "لدينا من الخبرة ما يساعدنا على الفصل بين مباراة وأخرى في البطولات المختلفة التي نشارك بها على كافة الأصعدة".

وبسؤاله عن إمكانية مواجهة ريال مدريد أجاب "تركيزنا على كأس التحدي، لم ولن نستبق الأحداث ولا نفكر في مواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة".

وشدد "نخوض مباراة قوية وفي غاية الصعوبة، الفائز بها سيتوج بلقب جديد ويتأهل لمواجهة بطل أوروبا".

ووجه الشناوي رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا: "دائما ما نكون سعداء بتواجدكم في الملعب، أنتم السند والداعم الكبير للاعبين، ننتظر تواجدكم في قطر خلال كأس إنتركونتيننتال".

واختتم الشناوي تصريحاته "ننتظركم أيضا في مصر خلال منافساتنا المحلية والمباريات الإفريقية التي تقام على ملاعبنا".