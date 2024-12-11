كأس الرابطة - حرس الحدود يقلب الطاولة على الإسماعيلي ويتصدر مؤقتا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 19:38

كتب : FilGoal

حرس الحدود ضد سبورتنج

بدأ حرس الحدود مشواره في كأس الرابطة المصرية بالفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المجموعة الرابعة.

وجاءت أهداف اللقاء في الشوط الأول.

وتصدر حرس الحدود الترتيب مبكرا في انتظار نتيجة مباراة بيراميدز والاتحاد والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

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وتأخرت بداية اللقاء ما يقارب 15 دقيقة بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في أرض الملعب.

وانفرد إريك تراوري وراوغ الحارس وسدد كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 4.

وتقدم الدراويش أولا عن طريق مروان حمدي الذي سدد كرة بعد عرضية تصدى لها الحارس ثم تابعها بسهولة في الشباك في الدقيقة 10.

رد الحرس جاء سريعا، عرضية من فوزي الحناوي ورأسية عبد الرحمن جودة تسكن الشباك في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 33 سجل إبراهيم عبد الحكيم الهدف الثاني مستفيدا من غياب الرقابة بعد عرضية محمد مجلي.

وخرح أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش في نهاية الشوط الأول متأثرا بالإصابة وعوضه كمال السيد.

شوط أول انتهى بتقدم حرس الحدود.

في الشوط الثاني ورغم التغييرات لم يحدث أي فارق.

وكادت رأسية نادر فرج أن تسكن شباك حرس الحدود في الدقيقة 90+6 لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لتحصد كتيبة محمد يوسف أول 3 نقاط في كأس الرابطة.

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