الاتحاد السعودي يعلن استضافة مدينة نيوم قرعة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استضافة مدينة نيوم مراسم قرعة كأس العالم 2034.

وحصلت المملكة العربية السعودية على حق استضافة كأس العالم 2034 بالتزكية بعد ترشحها وحدها لاستضافة البطولة.

السعودية ستكون أول دولة تستضيف كأس العالم بنظامه الجديد الموسع بمشاركة 48 منتخبا.

وكشف الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي: "نيوم.. مدينة الأحلام ستشهد مراسم قرعة كأس العالم 2034".

نيـوم .. مدينة الأحلام 🇸🇦😍 تشهد مراسم قرعة كأس العالم 2034 🗳 #أهلًا_بالعالم#السعودية34 pic.twitter.com/p6vvUAGYGd — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 11, 2024

مونديال 2026 تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، فيما تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب بطولة كأس العالم 2030.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن إنشاء 10 ملاعب جديدة، وتجديد وتوسعة 5 ملاعب أخرى، في 5 مدن وهم الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ونيوم

الملاعب التي سيتم إنشائها ستكون بواقع 5 ملاعب في العاصمة الرياض، و3 ملاعب في جدة، وملعب واحد في الخبر، وملعب واحد في نيوم.

فيما سيتم تطوير 5 ملاعب في الرياض وجدة وأبها.

وستشهد السعودية رحلات جوية بين المدن بواقع رحلة كل ساعة ولا يتجاوز متوسط مدة الرحلة الواحدة عن ساعتين لسهولة التنقل والسفر.

وكشفت الصحيفة السعودية أن اختيار المدن الخمسة لتسهيل التنقل بينها سواء من خلال الرحلات الجوية أو البرية أو البحرية أو شبكة السكك الحديدية.

وسيتم تجهيز الملاعب وتسليمها لتكون جاهزة لاستضافة المونديال وفقا للجدول الزمني التالي

2026 سيتم الانتهاء من

ملعب أرامكو يتسع لـ46.096 مقعدا.

ملعب مدينة الملك فهد الرياضية 70 ألف مقعد.

2027 سيتم الانتهاء من

ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية 46.865 مقعدا.

ملعب وسط جدة 45.794 مقعدا.

2029 سيتم الانتهاء من

ملعب الملك سلمان الدولي 92.760 مقعدا (أكبر ملاعب المونديال ويستضيف مباريات منها الافتتاح والنهائي).

ملعب الأمير محمد بن سلمان 46.979 مقعدا، وسيتحول بعد كأس العالم لمركز رياضي لأندية كرة القدم المحترفة وكذلك سيقام عليه فعاليات رياضات إلكترونية وحفلات موسيقية.

2032 سيتم الانتهاء من 9 ملاعب وهي

ملعب المربع الجديد - يتسع لـ 46.010 مقعدا

ملعب روشن - يتسع لـ 46 ألف مقعد

ملعب جنوب الرياض - يتسع لـ 47.060 مقعدا

ملعب جامعة الملك سعود - يتسع لـ 46.319 مقعدا

ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية - يتسع لـ 58.432 مقعدا

ملعب ساحل القدية - يتسع لـ 46.096 مقعدا

ملعب مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - يتسع لـ 45.700 مقعدا

ملعب جامعة الملك خالد - يتسع لـ 45.428 مقعدا

ملعب نيوم - يتسع لـ 46.010 مقعدا