كأس الرابطة - الجونة يفتتح مبارياته بفوز صعب أمام سموحة

حقق الجونة فوزًا صعبا على حساب سموحة بهدف نظيف في افتتاحية مباريات كأس الرابطة لموسم 2024 - 2025، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة.

أحرز هدف الجونة الوحيد سيف الدين شيكا في الدقيقة 65.

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واحتسب محمود الدسوقي حكم المباراة ضربة جزاء لصالح حسام حسن مهاجم سموحة، قبل أن يلغيها بعد العودة لتقنية الفيديو.

وحرم القائم فريق الجونة من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبتلك النتيجة يتصدر الجونة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة الأولى 5 فرق وهم الزمالك والجونة وسموحة ومودرن سبورت وبتروجت.

ويلعب الجونة في الجولة الثانية أمام الزمالك يوم 19 مارس 2025، فيما يلتقي سموحة أمام بتروجت.

وتقام في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، مباراة مودرن سبورت أمام بتروجت ضمن الجولة ذاتها على ملعب بتروسبورت.