رئيس الاتحاد السعودي: حصلنا على أعلى تقييم فني في تاريخ ملفات كأس العالم

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

مونديال السعودية 2034

وعد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقديم نسخة غير مسبوقة وتاريخية لكأس العالم.

وحصلت المملكة العربية السعودية على حق استضافة كأس العالم 2034 بالتزكية بعد ترشحها وحدها لاستضافة البطولة.

وقال المسحل في المؤتمر الصحفي بعد الفوز باستضافة المونديال: "حصلنا على أعلى تقييم فني في تاريخ ملفات كأس العالم".

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وحصلت السعودية في تقييمها على 419.8 من 500 نقطة في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وأكمل رئيس الاتحاد السعودي: "سنقدم نسخة غير مسبوقة تاريخية وتليق بالمملكة العربية السعودية والتطور الكبير".

وأتم المسحل "السعودية ستكون أول دولة في العالم تستضيف كأس العالم بحضور 48 منتخبا".

مونديال 2026 تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، فيما تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب بطولة كأس العالم 2030.

السعودية ياسر المسحل كأس العالم 2034
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