انتهت كأس إنتركونتيننتال - بوتافوجو (0)-(3) باتشوكا.. تأهل بطل كونكاكاف
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 18:51
كتب : FilGoal
يلعب بوتافوجو البرازيلي أمام باتشوكا المسكيكي في دربي الأمريكيتين ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.
ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الأهلي المصري في كأس التحدي يوم السبت.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق80 جووووول روندون يسجل الثالث
ق66 جووووول نيلسون ديوسا بعد دقيقتين من المشاركة
ق50 جووووووول الإدريسي
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق7 تسديدة قوية من مونتيل لكن بجوار القائم الأيمن لمرمى بوتافوجو
انطلاق المباراة
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