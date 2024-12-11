انتهت كأس إنتركونتيننتال - بوتافوجو (0)-(3) باتشوكا.. تأهل بطل كونكاكاف

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

باتشوكا

يلعب بوتافوجو البرازيلي أمام باتشوكا المسكيكي في دربي الأمريكيتين ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الأهلي المصري في كأس التحدي يوم السبت.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

--------------------

نهاية المباراة

ق80 جووووول روندون يسجل الثالث

ق66 جووووول نيلسون ديوسا بعد دقيقتين من المشاركة

ق50 جووووووول الإدريسي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق7 تسديدة قوية من مونتيل لكن بجوار القائم الأيمن لمرمى بوتافوجو

انطلاق المباراة

كأس إنتركونتيننتال بوتافوجو باتشوكا
نرشح لكم
كأس إنتركونتيننتال - مدرب باتشوكا: جمهور الأهلي لن يمثل الضغط علينا إنتركونتيننتال - لاعب باتشوكا: سعيد بمواجهة زملائي المغاربة في الأهلي في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية كأس إنتركونتيننتال - مدرب بوتافوجو: لن أقدم أعذار.. باتشوكا كان الأفضل كأس إنتركونتيننتال - للثأر من 2008.. الأهلي يواجه باتشوكا بعد تغلبه على بوتافوجو كأس إنتركونتيننتال - موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا والقناة الناقلة الشناوي: لا نفكر في مواجهة ريال مدريد ولا نستبق الأحداث.. ورسالة لجماهير الأهلي التشكيل - هنريكي وآلان يقودان بوتافوجو.. وروندون وإدريسي أساسيان مع باتشوكا
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - أرسنال (0)-(0) موناكو.. انطلاق المباراة دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (0)-(0) دورتموند.. انطلاق المباراة 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كأس إنتركونتيننتال - مدرب باتشوكا: جمهور الأهلي لن يمثل الضغط علينا 13 دقيقة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 19 دقيقة | الكرة المصرية
بعد قليل - أبطال أوروبا.. يوفنتوس ضد مانشستر سيتي 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إنتركونتيننتال - لاعب باتشوكا: سعيد بمواجهة زملائي المغاربة في الأهلي 31 دقيقة | كأس العالم للأندية
في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية 35 دقيقة | كأس العالم للأندية
التشكيل - فلاهوفيتش في هجوم يوفنتوس.. وهالاند يقود مانشستر سيتي 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 4 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية