المغرب وإسبانيا والبرتغال يحصلون على تنظيم كأس العالم 2030.. وأول 3 مباريات في أمريكا الجنوبية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 18:20

كتب : FilGoal

المغرب فاز بشرف تنظيم كأس العالم 2030

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا اليوم الأربعاء حصول ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال على حق تنظيم كأس العالم 2030.

وستقام نسخة 2030 في 6 دول وهم المغرب وإسبانيا والبرتغال وأوروجواي وباراجواي والأرجنتين.

أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.

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وكانت أول نسخة من كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي، فيما وصلت الأرجنتين لنهائي البطولة آنذاك.

أما باراجواي فهي التي كان يتواجد بها مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" في ذلك الوقت.

وبذلك ستتأهل الست دول مباشرة إلى كأس العالم.

وستكون هذه هي أول مرة التي يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

كأس العالم 2030
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