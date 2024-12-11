مران بيراميدز - تدريبات بدنية تحضيرا للترجي.. ونزلة برد تبعد أسامة جلال

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 18:12

كتب : بسام أبو بكر

مران بيراميدز في تركيا

خاض فريق نادي بيراميدز ثاني تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء في العاصمة تونس استعدادا لمواجهة الترجي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وأقيم المران صباحا على الملعب الفرعي باستاد رادس بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء محمد رضا بوبو وبلاتي توريه بسبب الإصابة وتأكد غيابهما عن لقاء الترجي، بجانب المدافع أسامة جلال بسبب إصابته بنزلة برد وفضل الجهاز الفني منحه راحة من أجل التعافي والمشاركة في تحضيرات الفريق الأخيرة للقاء بطل تونس.

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ومن المقرر أن يواصل بيراميدز تدريباته مساء الغد على ملعب راس الفرعي، بينما يخوض مرانه الأخير في التاسعة من مساء الجمعة على ملعب رادس الرئيسي طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ويتساوى الترجي مع بيراميدز في عدد النقاط برصيد 4 نقاط لكل منهما عقب مرور جولتين.

وكان الترجي قد تعادل مع ساجرادا الأنجولي خارج ملعبه في الجولة الثانية.

بيراميدز الترجي دوري أبطال إفريقيا
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