كأس إنتركونتيننتال - الأهلي يخوض مرانه الأول في قطر

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 17:52

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في جنوب إفريقيا

خاض فريق النادي الأهلي مرانه الأول في قطر تحضيرا لخوض منافسات كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال.

ويلعب الأهلي على كأس التحدي أمام الفائز من مواجهة اليوم بين بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي.

وأدى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل البدء في تنفيذ فقرات المران، ثم أجرى اللاعبون عمليات الإحماء التي أعقبها تنفيذ الجوانب الفنية في تقسيمة الكرة.

وأدى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويلتقي الأهلي على كأس التحدي يوم 14 ديسمبر الجاري مع الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم على استاد 974 في ديربي الأمريكيتين.

والفائز من المباراة يلتقي مع الأهلي في نصف نهائي البطولة المؤهل إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

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