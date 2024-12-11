لقجع: كأس العالم ليس الحدث الكبير الوحيد بالمغرب.. وسنترشح لمونديال الأندية 2029

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 17:34

كتب : FilGoal

فوزي لقجع - الصور من الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم

كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عن نية المغرب استضافة كأس العالم للأندية 2029.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا في صيف 2025.

وقال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عبر إذاعة مارس المغربية: "كأس العالم 2030 ليس الحدث الكبير الوحيد الذي ستقوم بلادنا بتنظيمه".

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وأضاف "عمليا كل سنة سننظم بطولة كبرى تجمع بين 24 أو 30 فريقا والبداية بأمم إفريقيا ثم إفريقيا للسيدات وهدفنا كأس العالم للأندية التي ستضم 32 فريقا".

وكشف لقجع "لم يتم فتح باب الترشح لتنظيم كأس العالم للأندية 2029، لكننا سنكون مرشحين هذا أمر واضح".

وكان موقع ذا أثليتك قد كشف عن دراسة فيفا إقامة النسخة المقبلة أيضا 2029 في أمريكا.

وأشار التقرير وفقا لمصادره إلى أن فيفا يسعى للحفاظ على الرعاة الأمريكيين حتى النسخة المقبلة في 2029.

بينما يفكر فيفا في منح السعودية حق استضافة كأس العالم للأندية 2033 ويأتي ذلك تمهيدا لاستضافة كأس العالم للمنتخبات في 2034.

وتضم مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 كل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي

المغرب كأس العالم للأندية فوزي لقجع
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