مدير بايرن: هاري كين قد يغيب أمام ماينز

تحوم الشكوك حول قدرة هاري كين هداف بايرن ميونيخ على المشاركة في مباراة ماينز السبت المقبل.

وكان نجم توتنام السابق قد أصيب في العضلة الخلفية خلال لقاء بوروسيا دورتموند نهاية نوفمبر الماضي.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن في تصريحات للصحفيين: "هل سيعود كين أمام ماينز؟ على الأرجح لا".

وبدأ كين في التعافي من الإصابة، إذ تدرب بالكرة يوم الثلاثاء، تمهيدا لعودته لتدريبات الفريق الجماعية.

تصريحات مدير بايرن قلصت فرص كين في المشاركة ضد ماينز يوم السبت المقبل.

بينما تعد فرصه قوية في المشاركة أمام لايبزيج يوم الجمعة التالي في المباراة الأخيرة لبايرن هذا العام.

فبعدها ستبدأ فترة الراحة الشتوية في الدوري الألماني.

وغاب قائد منتخب إنجلترا عن مباراتي بايرن ضد باير ليفركوزن في كأس ألمانيا وهايدنهايم في الدوري وشاختار في دوري أبطال أوروبا.