كرة طائرة - الأهلي يخسر من سيرجان الإيراني في مونديال الأندية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 16:59

كتب : FilGoal

عبد الله عبد السلام - الأهلي كرة طائرة

خسر الأهلي من سيرجان الإيراني بنتيجة 3-1 في المباراة الثانية بدور مجموعات كأس العالم لأندية الطرة الطائرة.

ويشارك الأهلي للمرة الرابعة تاريخيا في بطولة كأس العالم للأندية والأولى منذ نسخة 2015.

وفاز الفريق الإيراني بنتيجة أشواط (19-25، 25-15، 25-21، 25-19).

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وسيلعب الأهلي مباراته المقبلة ضد لوبي سيفيتانوفا الإيطالي يوم 14 ديسمبر الجاري.

وكان الأهلي قد فاز في المباراة الأولى على برايا البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط.

بينما سيرجان الفوز الثاني بعد الفوز في المباراة الأولى على الفريق الإيطالي بنتيجة 3-2.

ولم يسبق للأهلي تحقيق الفوز بأي مباراة في كأس العالم للأندية قبل الفوز على برايا.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية لوبي سيتيانوفا الإيطالي وصيف أوروبا وفولاد سيرجان الإيراني بطل آسيا وبارايا البرازيلي مستضيف البطولة.

جاءت قائمة الاهلي كالآتي:

عبد الله عبد السلام – عبد الحليم عبو – أحمد صلاح – عبد الرحمن سعودي – محمد عسران – عبد الرحمن الحسيني – حسام يوسف – محمد رمضان – سيف عابد – محمد عثمان – مصطفى جبر – خالد عادل – إسلام عبد السميع – زياد أسامة – يوندر جارسيا

وستقام البطولة في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر في ملعب سابيازينيو أرينا في مدينة أوبرلانديا الواقعة بولاية ميناس جرايس البرازيلية.

ويعود مقعد إفريقيا للمشاركة في البطولة بعد غياب منذ 2016.

ويشارك الأهلي كونه بطلا لإفريقيا بعدما فاز على مولودية بوسالم التونسي في النهائي، ويشارك للمرة الرابعة بمونديال الأندية وكانت المرة الأخيرة في 2015.

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