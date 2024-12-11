السعودية تحصل على حق استضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا حصول المملكة العربية السعودية على حق استضافة كأس العالم 2034.

وحصلت السعودية على حق استضافة البطولة بالتزكية بعد ترشحها وحدها لاستضافة البطولة.

وستكون السعودية أول دولة تستضيف البطولة بشكل فردي بمشاركة 48 منتخبا.

وستقام نسخة 2030 في 6 دول وهم المغرب وإسبانيا والبرتغال وأوروجواي وباراجواي والأرجنتين.

وأصحبت السعودية ثالث دولة عربية تحصل على حق استضافة كأس العالم بعد قطر والمغرب.

وكان منتخب الأرجنتين قد توج بالنسخة الأخيرة من كأس العالم والتي أقيمت في قطر عام 2022.

ويشمل ملف السعودية لاستضافة البطولة 15 ملعبا لاستضافة البطوزلة التي يتبقى لها 10 سنوات.

وجاءت قائمة ملاعب كأس العالم 2034 كالتالي:

استاد الملك سلمان

السعة: 92 ألف.

موعد الافتتاح: 2029.

استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

السعة: 70 ألف.

موعد الافتتاح: 2028.

استاد الجوهرة.

السعة: 58 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد أرامكو

السعة: 47 ألف.

موعد الافتتاح: 2026.

استاد جنوب الرياض.

السعة: 47 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد المربع.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد الأمير محمد بن سلمان.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2029.

استاد نيوم

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد مدينة الأمير فيصل بن فهم.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2027.

استاد ساحل القدية.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد روشن

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد جامعة الملك سعود.

السعة: 46 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

السعة: 45 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.

استاد وسط جدة.

السعة: 45 ألف.

موعد الافتتاح: 2027.

استاد جامعة الملك خالد.

السعة: 45 ألف.

موعد الافتتاح: 2032.