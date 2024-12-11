إنتركونتيننتال - قائمة المواد الممنوع إدخالها إلى ملاعب مباريات البطولة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 16:15

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي

أوضحت اللجنة المنظمة لمباريات كأس إنتركونتيننتال أن هناك بعض المحظورات على الجماهير التي ستحضر المباريات.

وتستضيف قطر المباريات الثلاثة الأخيرة في البطولة، على ملعبي 974 ولوسيل.

ونشر الحساب الرسمي لقوة أمن البطولة على منصة إكس قائمة الممنوعات، وذكر "قبل حضور المباراة في استاد 974، احرص على عدم اصطحاب المواد والأدوات الممنوعة لضمان سلامتك وسلامة الآخرين".

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وجاءت قائمة المحظورات على النحو التالي:

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العطور الزجاجية

الكاميرات الاحترافية

طائرات الدرون

عصا السيلفي

الأعلام واللافتات التي يتجاوز قياسها متر ونصف * 2 متر

الأكواب الزجاجية والعلب

المظلات الشمسية

الولاعات

الحيوانات الأليفة

مؤشرات الليزر

ويلعب بوتافوجو البرازيلي مع باتشوكا المكسيكي مساء الأربعاء، في ربع نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" في ملعب 974.

ويلتقي الفائز من المباراة مع الأهلي في نصف نهائي البطولة المؤهل إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

وتقام المباراة ضد الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب 974 أيضا.

فيما تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي ليتأهل إلى هذه المباراة، وحصد كأس الثلاث قارات (إفريقيا – آسيا – المحيط الهادي).

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