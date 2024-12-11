خدمة في الجول - فتح باب تذاكر مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 16:01

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك - المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك والمصري.

ويلتقي الزمالك مع المصري في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة على ملعب برج العرب في تمام السادسة مساء الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبر.

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ويتقاسم الفريقين صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبقي وتعادل في الثانية ضد إنييمبا.

بينما فاز المصري بالمباراة الأولى على إنييمبا وتعادل في الثانية ضد بلاك بولز.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

درجة الـ VIP: 500 جنيه.

الدرجة الأولى: 250 جنيه.

الدرجة الثالثة: 75 جنيه

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الزمالك المصري كأس الكونفدرالية الإفريقية
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