مدافع ليفربول: صلاح كان على قدر المسؤولية أمام جيرونا رغم أنه لم يلعب جيدا

يرى أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن زميله محمد صلاح لم يلعب بشكل جيد أمام جيرونا مثل معظم الفريق، لكنه كان على قدر المسؤولية وقاد الفريق للفوز.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على مضيفه جيرونا بنتيجة 1-0 ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء.

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وقال روبرتسون في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن صلاح لعب في مباريات كثيرة بشكل أفضل مما فعل أمام جيرونا، مثل معظم الفريق، ولكن عندما كنا في حاجة إليه ارتقى إلى مستوى توقعاتنا".

وأضاف "صلاح جيد للغاية في تسديد ركلات الجزاء، لا نشك أبدا في قدراته حين نحصل على ركلة جزاء، لحسن الحظ سجل هذه الركلة وكان صاحب هدف الفوز مجددا".

وتابع الاسكتلندي "لا يمكنك أن تتمنى أفضل من تحقيق 6 انتصارات من أصل 6، ليس من السهل القيام بذلك".

وتابع "نعم لم نكن في أفضل حالاتنا، لكننا حققنا 3 نقاط تجعلنا نتقدم للأمام، وخرجنا بشباك نظيفة".

وأتم روبرتسون "نعلم أن أرني سلوت لم يكن سعيدا، لقد حاول مساعدتنا بين الشوطين في الوصول لحلول تجعلنا أفضل".

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا لـ50 هدفا، ضمن قائمة تضم 10 لاعبين فقط وصلوا لهذا الرقم من قبل.

وسجل صلاح ثاني أهدافه هذا الموسم في دوري الأبطال ليصل إجمالي أهدافه لـ16 هدفا و12 مساهمة في 22 مباراة خاضها بكافة البطولات

وسجل نجم الريدز 7 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها مع الفريق في كافة البطولات.

بشكل عام، ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 16 هدفا، بينما صنع 12.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 371 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 227 هدفا وصنع 99 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.