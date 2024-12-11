إنتركونتيننتال – حمدي فتحي يزور بعثة الأهلي.. ومران مفتوح للإعلام

حرص حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري ومنتخب مصر على زيارة بعثة الأهلي في الدوحة وذلك قبل المشاركة في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال.

حمدي فتحي النادي : الوكرة الأهلي

والتقى حمدي فتحي بزملائه السابقين في الأهلي وذلك بمقر النادي في قطر.

ويؤدي الأهلي مرانه الجماعي الأول اليوم في قطر، على أن تكون أول 15 دقيقة من المران مفتوحة أمام وسائل الإعلام.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

ويلعب الأهلي على كأس التحدي أمام الفائز من مواجهة اليوم بين بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي.

والفائز من المباراة يلتقي مع الأهلي في نصف نهائي البطولة المؤهل إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.