انتهت مونديال الأندية كرة طائرة - الأهلي (19) 1-3 (25) سيرجان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الأهلي ضد سيرجان الإيراني في الجولة الثانية من دور كأس العالم للأندية للكرة الطائرة.

الأهلي فاز بالمباراة الأولى على برايا البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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سيرجاني يقلب تأخره والنتيجة الحالية 12-10

الأهلي يتقدم في الشوط الرابع بنتيجة 8-5.

سيرجان يحسم الشوط الثالث بنتيجة 25-21.

تقدم سيرجان 20-18.

بداية الشوط الثالث بشكل كثير والنتيجة الحالية 5-4 لسيرجان.

سيرجان يحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-15 لتتعادل النتيجة 1-1.

سيرجان يقل النتيجة ويتقدم 13-7 بعد 7 نقاط متتالية.

تقدم أحمر بالشوط الثاني والنتيجة الحالية 7-5

الأهلي يفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-19.

الأهلي يقترب من حسم الشوط الأول والنتيجة الحالية 18-14

تقدم الأهلي بنتيجة 12-9.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل