عبد الرؤوف يكشف لـ في الجول سبب تقدمه باستقالته من رئاسة لجنة الحكام

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 14:52

كتب : أحمد العريان

ياسر عبد الرؤوف

كشف ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام سبب تقدمه باستقالته من منصبه عقب تولي هاني أبو ريدة رئاسة اتحاد الكرة الجديد.

وجاء من ضمن قرارات الاجتماع الأول لاتحاد الكرة: "قبول استقالة لجنة الحكام وتشكيل لجنة لإدارة شؤون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي، وتضم كلاً من وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى وجهاد جريشة وعزب حجاج وفهيم عمر، مع تعيين چيمس حنا مديراً مالياً للحكام وتكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل". (تعرف على كافة التفاصيل)

وأوضح ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام السابق لـ FilGoal.com: "التزمت بكلمتي وتقدم باستقالتي بمجرد إتمام انتخابات اتحاد الكرة. الاستقالة قُبلت بالفعل وأتمنى التوفيق للجنة المقبلة".

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وأتم "تقييمي لفترة عملي سأتركه للناس وراض عما قدمته في الفترة القصيرة الماضية".

وتولى ياسر عبد الرؤوف المهمة بشكل مؤقت في الفترة الأخيرة من مجلس جمال علام خلفا لمحمد فاروق في شهر نوفمبر الماضي.

اتحاد الكرة لجنة الحكام ياسر عبد الرؤوف
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