15 قرارا من اتحاد الكرة.. قبول استقالة رئيس الحكام وإقالة كافة اللجان وحظر الظهور الإعلامي

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 14:45

كتب : FilGoal

مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حزمة قرارات هامة بعد الاجتماع الأول لمجلس إدارته الجديد برئاسة هاني أو ريدة.

وقرر الاتحاد قبول استقالة لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة وجيه أحمد لحين التعاقد مع خبير أجنبي.

كما قرر الاتحاد تشكيل لجنة لمراجعة جميع العقود التي أبرمها الاتحاد خلال الـ 6 أشهر الماضية لدراسة مدى قانونيتها.

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من جهة أخرى، قرر الاتحاد تعيين أسامة إسماعيل مديراً لإدارة الإعلام لاتحاد الكرة، ومتحدثا رسميا باسمه، وتكليفه بتقديم تصوره لاحتياجات الادارة للفترة المقبلة، مع التنبيه على كافة المنتمين لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية بحظر الظهور إعلاميا إلا بإذن مسبق.

وجاءت القرارات الـ15 الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد كالتالي:

-قبول استقالة لجنة الحكام وتعيين لجنة لإدارة شؤون التحكميم مؤقتا تضم كلاً من وجيه أحمد، وهشام صلاح مصطفى، وجهاد جريشة، وعزب حجاج، وفهيم عمر، لحين تعييين خبير أجنبي في رئاسة اللجنة، مع تكليف جيمس حنا لمهمة الإدارة المالية للجنة وإعداد تقرير ن مستحقات الحكام المتأخرة بشكل عاجل.

-تعيين أسامة إسماعيل مديراً لإدارة الإعلام لاتحاد الكرة، ومتحدثا رسميا باسمه، وتكليفه بتقديم تصوره لاحتياجات الادارة للفترة المقبلة.

-التنبيه على جميع المنتمين للاتحاد في إداراته ولجانه وفروعه والمنتخبات الوطنية بعدم الظهور أو الحديث لوسائل الإعلام المختلفة دون إذن مسبق.

-إقالة جميع لجان اتحاد الكرة وتكليف الإدارات بتسيير الأعمال مؤقتا.

-تكليف الإدارة الفنية بتقديم تقرير عن المنتخبات الوطنية مرفقا بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة، بجانب عرض ما تم بخصوص مشروعات الاتحاد الدولي وبرامج التطوير.

-تعيين حسين عوض مديرا ماليا للاتحاد، ومحمد زاهر نائبا له

-تكليف الإدارات التنفيذية والمالية بتشكيل لجان لإنهاء عمليات التسليم والتسلم في خلال 10 أيام.

-تكليف المدير التنفيذي للاتحاد بإعداد تقارير عن كل التعاقدات والتعيينات التي تمت في الشهور الستة الأخيرة لبحث قانونيتها وجدواها.

-إقالة لجان الفروع وتكليف المدير التنفيذي والمدير المالي لكل فرع منها بتسيير الأعمال لحين التشكيل الجديد.

-تكليف خالد الدرندلي نائب الرئيس ومحمد أبو حسين عضو المجلس بتقديم دراسة تفصيلية عن الموقف المالي للاتحاد.

-تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد حلمي، وطارق أبو العينين عضوا المجلس لمراجعة العقود الخاصة بالاتحاد.

-تشكيل لجنة برئاسة محمد الشربيني، والسيد مصطفى أبو زهرة عضوا المجلس وأشرف موسى لتقديم تقرير مفصل عن الفروع قبل إعادة تشكيلها.

-تكليف سيد بخيت مدير إدارة المسابقات بالتنسيق وعرض الموقف الحالي لكل الأقسام قبل اتخاذ أي قرارات تخص المواسم المقبلة.

-تكليف وليد درويش عضو المجلس بدراسة وعرض موقف مسابقات المراحل السنية بكل مسمياتها.

-تكليف إيناس مظهر عضو المجلس، وهيام بركة بعرض الموقف الخاص بنشاط الكرة النسائية بجميع مستوياتها.

الاتحاد المصري لكرة القدم
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