مدرب جديد لمنتخب قطر قبل انطلاق خليجي 26

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين الإسباني لويس جارسيا كمدير فني للعنابي.

ويتولى لويس جارسيا تدريب قطر قبل أيام من انطلاق بطولة خليجي 26.

وذلك بعد الانفصال عن المدرب ماركيز لوبيز الذي أعفي من منصبه.

وأفاد الاتحاد القطري في بيان: "تم الاتفاق على تكليف الإسباني لويس جارسيا مدربا جديدا لقيادة العنابي، في بطولة خليجي 26 في دولة الكويت".

وتنطلق البطولة يوم 21 ديسمبر الجاري في الكويت.

وأعرب لويس جارسيا المدير الفني الجديد للمنتخب القطري عن امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم على إتاحة الفرصة له لقيادة المنتخب الوطني الأول في منافسات خليجي 26، التي، لافتا إلى الأثر الإيجابي الذي تركه مواطنه ماركيز لوبيز خلال قيادته للمنتخب في الفترة الماضية، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وسبق للإسباني جارسيا أن درب في فترات سابقة عدة أندية، من بينها فريق إسبانيول بجانب أنه عمل مساعدا لمواطنه ماركيز لوبيز خلال توليه مسؤولية تدريب المنتخب القطري في الفترة الماضية.

وكان الاتحاد القطري قد أعلن رحيل المدرب ماركيز لوبيز موجها له الشكر على الفترة الماضية، حيث تمكن من قيادة المنتخب للظفر بلقب كأس آسيا 2023 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تولى المهمة في السادس من ديسمبر 2023 خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي أقيل من منصبه.

وجدد الاتحاد القطري عقد لوبيز في فبراير الماضي، بعقد يمتد حتى نهاية تصفيات مونديال 2026، لكن النتائج التي حققها العنابي خلال الجولات الست الماضية جعلته يرحل سريعا.

واكتفى المنتخب القطري بانتصارين مقابل تعادله في مناسبة واحدة وهزيمته في ثلاث مباريات، ليحصد سبع نقاط حل بها بالمركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الإماراتي صاحب المركز الثالث، بينما يملك المنتخب الأوزبكي وصيف الترتيب 13 نقطة مقابل 16 نقطة للمنتخب الإيراني المتصدر.