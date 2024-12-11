خالد بيبو: إمام عاشور كان يخبرني بكل تحركاته.. وهذا أصعب قرار اتخذته في الأهلي

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 14:36

كتب : FilGoal

خالد بيبو - الأهلي

أوضح خالد بيبو مدير الكرة السابق في الأهلي أن طريقة عمله في الأحمر تختلف عن محمد رمضان المدير الرياضي الحالي في النادي.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال بيبو عبر قناة إم بي سي مصر 2: "إمام عاشور في أول موسم له مع الأهلي كان أفضل لاعب وحصل على جائزة رجل المباراة في معظم المباريات، فماذا تريد مني أن أفعل أكثر من ذلك معه؟".

وأضاف "إمام عاشور كان يخبرني قبل أن يتحرك لأي مكان، لأنه كان يعلم أنني أعرف جيدا أين يذهب".

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وكشف "أصعب قرار اتخذته في الأهلي ولم أكرره مرة أخرى كان عقوبة أفشة في بداية فترتي لأن بعدها اللاعب تعرض لهجوم شديد أثر عليه سلبيا وكان يجب أن أحميه بدلا من تسليمه للجميع".

وأتم تصريحاته "محمد رمضان المدير الرياضي الحالي يعمل بطريقة مختلفة عن طريقتي، هو يعلن عن العقوبات وهذا أمر يخصه وأنا أدعمه في ذلك فهو قامة كبيرة وتعلمت منه الكثير".

ورحل خالد بيبو عن الأهلي بداية الموسم الجاري بعدما قضى الموسم الماضي في منصب مدير الكرة خلفا لـ سيد عبد الحفيظ.

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