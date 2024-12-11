في الجول يكشف - 4 نقاط على طاولة إدارة الزمالك لمناقشتها في اجتماع المجلس

يستعد مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب للاجتماع بشكل عاجل مساء اليوم الأربعاء، لاتخاذ بعض القرارات بشأن فريق كرة القدم وذلك بعد قرار جوزيه جوميز بالرحيل.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك ستناقش خلال الاجتماع 4 نقاط هامة وهي:

1- إدارة الزمالك تفضل التعاقد مع مدير فني أجنبي وسيتم مناقشة هذا الأمر خلال الاجتماع.

2- الإدارة ستبدأ في تلقي السير الذاتية لمدربين أجانب لدراستها جيدا واختيار أحدهم لتدريب الفريق.

3- مناقشة موقف المدرب المؤقت سواء يتولى المهمة قبل مباراة المصري أو بعدها في حالة تولي أحمد مجدي قيادة الفريق في هذه المواجهة.

4- مناقشة تعيين فردين من أبناء النادي في الجهاز الفني المؤقت وهما مدرب مساعد ومدرب حراس مرمى.

وكشف أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك عن عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، بمقر النادي الأبيض وبقيادة حسين لبيب رئيس النادي.

وكانFilGoal.com كشف أن الأقرب هو تولي أحمد مجدي تدريب الزمالك أمام المصري يوم السبت المقبل في بطولة الكونفدرالية.

على أن يرحل بعدها عن الفريق وينضم للجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز في الفتح السعودي.

FilGoal.com كشف أن جوزيه جوميز طلب أمس الثلاثاء من إدارة الزمالك الرحيل بشكل رسمي عن النادي.

قبل أن يؤكد على قراره اليوم الأربعاء، ويجمع متعلقاته الشخصية من مقر النادي ويودع اللاعبين.

ثم جمع جوميز متعلقاته الشخصية من مقر نادي الزمالك وودع اللاعبين قبل رحيله.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

وسقط الزمالك في فخ التعادل مع إنييمبا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ويتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك.