سيغيب عن مواجهة أتليتكو مدريد.. إيقاف هانس فليك مباراتين

قررت رابطة الدوري الإسباني إيقاف هانس فليك مدرب برشلونة لمدة مباراتين.

الإيقاف جاء بعد طرد المدرب الألماني خلال مواجهة برشلونة مع ريال بيتيس في الجولة الماضية بالدوري الإسباني.

وتعرض فليك للطرد بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لبيتيس ضد برشلونة اعترض عليها فليك.

وبذلك سيغيب فليك عن مباراتي برشلونة المقبلتين في الدوري ضد ليجانيس وأتليتكو مدريد.

وقال فليك للصحفيين عقب المباراة: "لم أقل للحكم أي شيء ولم أعترض، حكام الفيديو استغرقوا وقتا طويلا لتقرير أمر ركلة الجزاء، وهذا يعني أن الكرة كانت مشكوك في أمرها".

واختتم "ركلة الجزاء أثارت غضبي، رد فعلي كان بسبب الوقت الطويل لتقرير صحتها".

وتعرض فليك للطرد لأول مرة مع برشلونة عقب احتساب ركلة الجزاء لبيتيس.

كما ارتفع رصيد بيتيس للنقطة 21 في المركز 11.

وسيلعب برشلونة اليوم ضد بروسيا دورتموند قبل أن يخوض مباراته المقبلة في الدوري ضد ليجانيس يوم الأحد 15 ديسمبر، بينما يلتقي بيتيس مع فياريال.