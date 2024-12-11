Gaming - مرموش ينافس على جائزة أفضل لاعب بالدوري الألماني خلال نوفمبر من FC25

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 13:59

كتب : FilGoal

عمر مرموش

أعلنت لعبة FC25 عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالدوري الألماني.

ويتواجد عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت ضمن المرشحين للتتويج بالجائزة رفقة دايوت أوباميكانو ومايكل أوليس ثنائي بايرن ميونيخ وزميله ناثانيل براون.

ويتنافس على الجائزة أيضا، فلوريان فريتز نجم باير ليفركوزن وأنتوني كاسي لاعب ماينز.

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وسيحصل الفائز بالجائزة على بطاقة خاصة مطورة بطور Ultimate team باللعبة.

وسبق لمرموش الفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة بشهر سبتمبر الماضي.

وجمع لكم FilGoal.com كل ما قدمه عمر مرموش خلال نوفمبر وجعله يترشح للجائزة.

لعب: 4.

سجل: 4.

صنع: 3.

عدد الدقائق: 334.

نسبة التمريرات الصحيحة: 76%.

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وانفجر مرموش هذا الموسم ولفت الأنظار إليه بعد تألقه مع فرانكفورت.

فقد أسهم هذا الموسم في 28 هدفا خلال 21 مباراة خاضهم مع فرانكفورت في مختلف المسابقات.

وسجل الدولي المصري 17 هدفا بينما صنع 11 آخرين.

الدوري الألماني فرانكفورت عمر مرموش
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