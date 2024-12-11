بعد قرار جوميز بالرحيل.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك

أعلن أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك عن الخطوة الأولى للإدارة بعد قرار جوزيه جوميز مدرب الفريق بالرحيل.

وكشف أحمد سالم عن عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، بمقر النادي الأبيض وبقيادة حسين لبيب رئيس النادي.

وكشف FilGoal.com أن الأقرب هو تولي أحمد مجدي تدريب الزمالك أمام المصري يوم السبت المقبل في بطولة الكونفدرالية.

على أن يرحل بعدها عن الفريق وينضم للجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز في الفتح السعودي.

وكشف FilGoal.com أن جوزيه جوميز طلب أمس الثلاثاء من إدارة الزمالك الرحيل بشكل رسمي عن النادي.

قبل أن يؤكد على قراره اليوم الأربعاء، ويجمع متعلقاته الشخصية من مقر النادي ويودع اللاعبين.

ثم جمع جوميز متعلقاته الشخصية من مقر نادي الزمالك وودع اللاعبين قبل رحيله.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

وسقط الزمالك في فخ التعادل مع إنييمبا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ويتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك.

فيما تساوي بلاك بولز الترتيب مع إنييمبا بنقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.

وتولى جوزيه جوميز قيادة الزمالك في فبراير 2024.

وخاض الزمالك 47 مباراة تحت قيادة جوميز ونجح في تحقيق الفوز 27 مرة مقابل 9 تعادلات و11 هزيمة.

وحقق جوميز لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقيا مع الزمالك خلال 10 أشهر.