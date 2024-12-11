براهيم دياز: نستهدف الوصول إلى 15 نقطة في دوري الأبطال

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 13:29

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد غرناطة

يستهدف ريال مدريد الحصول على 6 نقاط من مباراتيه الأخيرتين في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، من أجل الاقتراب من التأهل لدور الـ16.

واستعاد ريال مدريد توازنه في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالفوز على أتالانتا 3-2 في دوري أبطال أوروبا وارتقى للمركز الـ18 وسط 36 فريقا.

وقال براهيم دياز في تصريحات للصحفيين: "لقد حققنا فوزا رائعا بعدما استعدينا للمباراة بشكل جيد. هذا الفوز سيساعدنا من الآن فصاعدا".

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وأضاف "نريد الوصول إلى 15 نقطة وبعد ذلك سنرى ما سيحدث. سننظر لكل مباراة على حدة".

وتابع الدولي المغربي "أعتقد أن الأمور تسير كما ينبغي. كل لاعب منا يقوم بدوره على أكمل وجه".

وأكمل "لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، لقد قمنا بعمل جيد للغاية أمام أتالانتا. لعبنا جميعا بشكل جيد".

وأتم "من الجيد دائما أن تكون قادرا على المساهمة في تفوق الفريق. أنا هنا من أجل ذلك ولمساعدة ريال مدريد".

وفاز ريال مدريد على أتالانتا 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وسجل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام أهداف ريال مدريد.

فيما أحرز شارل دي كيتلاري وأديمولا لوكمان هدفي أتالانتا.

ريال مدريد حقق الانتصار بعد هزيمتين متتاليتين في دوري الأبطال أمام ميلان وليفربول.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى النقطة التاسعة في المركز الـ18.

فيما توقف رصيد نادي أتالانتا الإيطالي عند النقطة 11 في المركز التاسع.

ريال مدريد أتالانتا براهيم دياز
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