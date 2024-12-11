اتحاد الكرة يعقد اجتماعه الأول تحت قيادة هاني أبو ريدة
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 13:28
كتب : FilGoal
أقيم اليوم الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الجديد برئاسة هاني أبو ريدة.
وجاء الاجتماع بصفة ودية من أجل وضع خطة عمل المرحلة المقبلة للكرة المصرية.
وانتخب أبو ريدة وقائمته لإدارة اتحاد الكرة الجديد لمدة 4 سنوات بعد فوزهم في الانتخابات بالتزكية.
وبذلك يكون تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد كالتالي:
الرئيس: هاني أبو ريدة.
نائب الرئيس: خالد الدرندلي.
أعضاء مجلس الإدارة:
أحمد حلمي الشريف
حمادة الشربيني
مصطفى أبو زهرة
طارق محمد أبو العينين
وليد عبد الجواد
محمد أبو حسين
إيناس مظهر.
وسيكون خالد الدرندلي هو الوحيد المستمر من مجلس الإدارة القديم بالدورة الجديدة لاتحاد الكرة.
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