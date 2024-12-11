اتحاد الكرة يعقد اجتماعه الأول تحت قيادة هاني أبو ريدة

خبر في الجول - اتجاه في الزمالك لتعيين أحمد مجدي مدربا أمام المصري

خبر في الجول - جوميز جمع متعلقاته الشخصية من الزمالك وودع اللاعبين

في الجول يكشف كواليس الأيام الأخيرة لـ جوميز مع الزمالك

خبر في الجول – جوميز يبلغ الزمالك تمسكه بالرحيل.. وتواجده في النادي لوداع اللاعبين

خبر في الجول - جلسة بين ميدو وجوميز في محاولة أخيرة لإقناعه بالبقاء في الزمالك