جوارديولا يوضح حالة مصابيه قبل مواجهة يوفنتوس

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن حالة مصابيه قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي ضيفا على يوفنتوس ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "رغم عودة كوفاسيتش وفودين إلى التدريبات غير أنني لا أرجح ظهورهما أمام يوفنتوس".

وأضاف "ربما سيشارك كوفاسيتش لبضع دقائق لكنني لا أعتقد ذلك، من الجيد تواجدهما مع الفريق، في جلسات التدريب والسفر معنا".

وتابع "سيغيب ناثان آكي لفترة أطول من مانويل أكانجي لكنني لا أعرف إلى متى، نفس التحدي الذي واجهناه في الشهر الماضي، لا شيء يتغير".

وغاب كوفاسيتش منذ فترة التوقف الدولي الأخيرة بسبب الإصابة، بينما غاب فودين عن آخر مباراتين لمانشستر سيتي بسبب المرض.

وعاد الثنائي إلى التدريب صباح الثلاثاء وسافر مع بعثة سيتي إلى تورونتو بعد ظهر الثلاثاء.

ويتجه سيتي إلى ملعب أليانز والفريق يملك 8 نقاط من أول 5 مباريات لنا وهو يحتل المركز الـ18.

وأوضح بيب "في الوقت الحالي، لا أفكر في ترتيبنا في الجدول، نحن لسنا في وضع يسمح لنا بذلك، لقد خسرنا الكثير من المباريات مؤخرا".

وأكمل "سنواجه يوفنتوس في تورينو ثم باريس سان جيرمان في ملعبه، قبل أن نلعب ضد كلوب بروج على ملعبنا، يتعين علينا الحصول على النقاط من أجل التأهل وسنرى ما سيحدث".

ويتأهل أول 8 فرق ضمن الـ36 إلى دور الـ16 بشكل مباشر، على أن تلعب الفرق من التاسع إلى الـ24 مباراتي ذهاب وإياب من أجل التأهل لدور الـ16.

فيما تودع الفرق التي تحتل المراكز من 25 إلى 36 المسابقة.