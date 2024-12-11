جوارديولا يوضح حالة مصابيه قبل مواجهة يوفنتوس

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 12:48

كتب : FilGoal

جوارديولا يحتفل بالدوري

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن حالة مصابيه قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي ضيفا على يوفنتوس ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "رغم عودة كوفاسيتش وفودين إلى التدريبات غير أنني لا أرجح ظهورهما أمام يوفنتوس".

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام جيرونا من الصحف الإنجليزية سلوت: صيام نونيز؟ نملك لاعبين قادرين على التسجيل مثل صلاح أنشيلوتي يتحدث عن إصابة مبابي.. وغموض حول موقفه من كأس إنتركونتيننتال رومانو: يونايتد يستهدف ضم موهبة باراجواي

وأضاف "ربما سيشارك كوفاسيتش لبضع دقائق لكنني لا أعتقد ذلك، من الجيد تواجدهما مع الفريق، في جلسات التدريب والسفر معنا".

وتابع "سيغيب ناثان آكي لفترة أطول من مانويل أكانجي لكنني لا أعرف إلى متى، نفس التحدي الذي واجهناه في الشهر الماضي، لا شيء يتغير".

وغاب كوفاسيتش منذ فترة التوقف الدولي الأخيرة بسبب الإصابة، بينما غاب فودين عن آخر مباراتين لمانشستر سيتي بسبب المرض.

وعاد الثنائي إلى التدريب صباح الثلاثاء وسافر مع بعثة سيتي إلى تورونتو بعد ظهر الثلاثاء.

ويتجه سيتي إلى ملعب أليانز والفريق يملك 8 نقاط من أول 5 مباريات لنا وهو يحتل المركز الـ18.

وأوضح بيب "في الوقت الحالي، لا أفكر في ترتيبنا في الجدول، نحن لسنا في وضع يسمح لنا بذلك، لقد خسرنا الكثير من المباريات مؤخرا".

وأكمل "سنواجه يوفنتوس في تورينو ثم باريس سان جيرمان في ملعبه، قبل أن نلعب ضد كلوب بروج على ملعبنا، يتعين علينا الحصول على النقاط من أجل التأهل وسنرى ما سيحدث".

ويتأهل أول 8 فرق ضمن الـ36 إلى دور الـ16 بشكل مباشر، على أن تلعب الفرق من التاسع إلى الـ24 مباراتي ذهاب وإياب من أجل التأهل لدور الـ16.

فيما تودع الفرق التي تحتل المراكز من 25 إلى 36 المسابقة.

مانشستر سيتي يوفنتوس بيب جوارديولا
نرشح لكم
جوارديولا: المستقبل لـ يوفنتوس.. وهذا ما نفتقده موتا: لعبنا بالقلب والروح وكذلك العقل أمام مانشستر سيتي.. وماكيني يمكنه فعل كل شيء ترتيب أبطال أوروبا - تقدم برشلونة وخسارة إنتر.. واستمرار تراجع مانشستر سيتي فليك: نستهدف التأهل المباشر لثمن النهائي. وهذا أكثر شيء أعجبني أمام دورتموند أولمو: ألحقنا بـ دورتموند الهزيمة الأولى على ملعبه أمام جماهير استثنائية أرسنال يهزم موناكو بثلاثية ويواصل التقدم في دوري أبطال أوروبا فليك يكرس العقدة.. برشلونة يفوز على دورتموند في مباراة الأهداف الخمسة يوفنتوس يزيد معاناة مانشستر سيتي ويسقطه بهدفين في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
مدرب الترجي: نعوّل على روح المجموعة لتخطي غياب ساس ضد بيراميدز 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: مولودية الجزائر يرفض التخلي عن باتريس بوميل 31 دقيقة | الوطن العربي
ناد فرنسي في مفاوضات متقدمة مع زياش.. وعقبة وحيدة ساعة | ميركاتو
سالم الدوسري مهدد بالغياب عن كأس الخليج ساعة | سعودي في الجول
كرة طائرة - الأهلي يخسر من سيفيتانوفا الإيطالي ويودع مونديال الأندية ساعة | كرة طائرة
إنتركونتيننتال - رئيس باتشوكا: جماهير الأهلي يريدون رد الاعتبار.. ونتطلع لضم لاعبين عرب في المستقبل 2 ساعة | الكرة المصرية
إنتركونتيننتال - وسام أبو علي: باتشوكا ليس خصما سهلا.. ومتعطش للمشاركة في هذه المواعيد الكبرى 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 14ديسمبر - الأهلي يواجه باتشوكا.. وبيراميدز أمام الترجي وليفربول وريال مدريد 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة