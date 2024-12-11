تسلسل زمني.. 12 ساعة عاصفة تحول وجهة جوميز خارج الزمالك

قبل أكثر من 12 ساعة كانت الأمور تسير بشكل طبيعي وهادئ في الزمالك، ولكن قبل أقل من 12 ساعة بدأت الأحداث في التصاعد سريعا داخل القلعة البيضاء بشأن مدرب فريق كرة القدم، البرتغالي جوزيه جوميز.

وأصبح الخبر عن جوميز الآن هو الإعلان الرسمي من قبل الزمالك عن رحيله من النادي الأبيض.

ويستعرض معكم FilGoal.com التسلل الزمني لآخر 12 ساعة في الزمالك والتي شهدت طلب جوميز الرحيل عن الأبيض، إلى أن جمع متعلقاته الشخصية من مقر النادي وودع اللاعبين استعدادا للرحيل.

الثلاثاء 11:30 مساء

طلب جوزيه جوميز الرحيل عن الزمالك بسبب عدم تنفيذ بعض طلباته وأبلغ الإدارة بتلقيه عدة عروض خارجية، وسط محاولات من إدارة النادي بإقناع المدرب بالتراجع عن قراره

الثلاثاء 11:40 مساء

أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الزمالك كشف أن جوميز طلب عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس النادي لبحث مستقبله مع الفريق.

الثلاثاء 11:50 مساء

جريدة الشرق الأوسط السعودية تكشف أن جوميز اتفق مع نادي الفتح السعودي لتدريبه في الفترة المقبلة.

الأربعاء 01:15 صباحا

جوميز يطلب من إدارة الزمالك رحيل مساعيده الأجانب بالكامل بالإضافة إلى أحمد مجدي والانتقال معه لفريقه الجديد في السعودية.

الأربعاء 10:30 صباحا

جلسة بين جوميز وأحمد حسام "ميدو" في مقر الزمالك لمحاولة إقناع المدرب بالتراجع عن قراره والاستمرار مع الفريق.

الأربعاء 11:00 صباحا

الزمالك يخوض مرانه الجماعي تحت قيادة أحمد مجدي وأندري بيكي في غياب جوميز.

الأربعاء 11:30 صباحا

جوميز يبلغ إدارة الزمالك بتمسكه بموقفه وهو الرحيل عن النادي.

الأربعاء 12:30 ظهرا

جوميز يجمع متعلقاته الشخصية من مقر نادي الزمالك ويودع اللاعبين.