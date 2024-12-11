تسلسل زمني.. 12 ساعة عاصفة تحول وجهة جوميز خارج الزمالك

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 12:42

كتب : عمرو عبد المنعم

التسلسل الزمني ليوم جوميز الأخير في الزمالك

قبل أكثر من 12 ساعة كانت الأمور تسير بشكل طبيعي وهادئ في الزمالك، ولكن قبل أقل من 12 ساعة بدأت الأحداث في التصاعد سريعا داخل القلعة البيضاء بشأن مدرب فريق كرة القدم، البرتغالي جوزيه جوميز.

وأصبح الخبر عن جوميز الآن هو الإعلان الرسمي من قبل الزمالك عن رحيله من النادي الأبيض.

ويستعرض معكم FilGoal.com التسلل الزمني لآخر 12 ساعة في الزمالك والتي شهدت طلب جوميز الرحيل عن الأبيض، إلى أن جمع متعلقاته الشخصية من مقر النادي وودع اللاعبين استعدادا للرحيل.

أخبار متعلقة:
تقرير يكشف موعد وصول جوميز للسعودية.. وتحركات نادي الفتج خبر في الجول - جوميز جمع متعلقاته الشخصية من الزمالك وودع اللاعبين في الجول يكشف كواليس الأيام الأخيرة لـ جوميز مع الزمالك

الثلاثاء 11:30 مساء

طلب جوزيه جوميز الرحيل عن الزمالك بسبب عدم تنفيذ بعض طلباته وأبلغ الإدارة بتلقيه عدة عروض خارجية، وسط محاولات من إدارة النادي بإقناع المدرب بالتراجع عن قراره

الثلاثاء 11:40 مساء

أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الزمالك كشف أن جوميز طلب عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس النادي لبحث مستقبله مع الفريق.

الثلاثاء 11:50 مساء

جريدة الشرق الأوسط السعودية تكشف أن جوميز اتفق مع نادي الفتح السعودي لتدريبه في الفترة المقبلة.

الأربعاء 01:15 صباحا

جوميز يطلب من إدارة الزمالك رحيل مساعيده الأجانب بالكامل بالإضافة إلى أحمد مجدي والانتقال معه لفريقه الجديد في السعودية.

الأربعاء 10:30 صباحا

جلسة بين جوميز وأحمد حسام "ميدو" في مقر الزمالك لمحاولة إقناع المدرب بالتراجع عن قراره والاستمرار مع الفريق.

الأربعاء 11:00 صباحا

الزمالك يخوض مرانه الجماعي تحت قيادة أحمد مجدي وأندري بيكي في غياب جوميز.

الأربعاء 11:30 صباحا

جوميز يبلغ إدارة الزمالك بتمسكه بموقفه وهو الرحيل عن النادي.

الأربعاء 12:30 ظهرا

جوميز يجمع متعلقاته الشخصية من مقر نادي الزمالك ويودع اللاعبين.

الزمالك ميدو الدوري المصري جوزيه جوميز حسين لبيب
نرشح لكم
بعد قرار جوميز بالرحيل.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك خبر في الجول - اتجاه في الزمالك لتعيين أحمد مجدي مدربا أمام المصري اتحاد الكرة يعقد اجتماعه الأول تحت قيادة هاني أبو ريدة تقرير يكشف موعد وصول جوميز للسعودية.. وتحركات نادي الفتج بيكي ومجدي يقودان مران الزمالك في غياب جوميز خبر في الجول - جوميز جمع متعلقاته الشخصية من الزمالك وودع اللاعبين في الجول يكشف كواليس الأيام الأخيرة لـ جوميز مع الزمالك خبر في الجول – جوميز يبلغ الزمالك تمسكه بالرحيل.. وتواجده في النادي لوداع اللاعبين
أخر الأخبار
Gaming - مرموش ينافس على جائزة أفضل لاعب بالدوري الألماني خلال نوفمبر من FC25 3 دقيقة | Gamers
بعد قرار جوميز بالرحيل.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك 16 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - اتجاه في الزمالك لتعيين أحمد مجدي مدربا أمام المصري 33 دقيقة | الدوري المصري
براهيم دياز: نستهدف الوصول إلى 15 نقطة في دوري الأبطال 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة يعقد اجتماعه الأول تحت قيادة هاني أبو ريدة 34 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا يوضح حالة مصابيه قبل مواجهة يوفنتوس ساعة | دوري أبطال أوروبا
تسلسل زمني.. 12 ساعة عاصفة تحول وجهة جوميز خارج الزمالك ساعة | الدوري المصري
تقرير يكشف موعد وصول جوميز للسعودية.. وتحركات نادي الفتج ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 4 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية