بيكي ومجدي يقودان مران الزمالك في غياب جوميز

استأنف الزمالك مرانه اليومي صباح اليوم الأربعاء على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي بميت عقبة.

وقاد أندري بيكي وأحمد مجدي مساعدا جوزيه جوميز المران وسط غياب المدرب البرتغالي الذي أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل عن تدريب الفريق لحصوله على عرض من الدوري السعودي.

وانتظم محمد صبحي في مران الفريق الجماعي بعد معاناته في وقت سابق من آلام في الظهر قبل مباراة إنييمبا النيجيري.

وواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" برنامجه التأهيلي من الإصابة بتمزق في العضلية الخلفية تمهيدا لعودته لمران الفريق.

كما خاض ناصر ماهر تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وخاض الثلاثي محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وسيدي نداي تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال بالنادي، على هامش مران

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.